Räim hooaja avasõidust: meeletult ohtlik ja paras kaos

Sõidu võitis tšehh Adam Toupalik (Elkov-Kasper), edestades kahe sekundiga šveitslast Jan Christenit (Hagens Berman Axeon) ja hollandlast Darren van Bekkumit (Jumbo-Visma Development Team).

Räim lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 30 sekundiga ja sai protokolli kirja 78. koha.

"Sile sõit, mõned paarisajameetrised põksud sees, vahepeal käis tee üles-alla, aga pigem ma liigitan seda siiski siledaks sõiduks. Tuul oli üsna tugev, kahjuks vale nurga alt ja küljetuult väga teha ei saanud," kirjutas Räim enda Facebooki-lehel.

"Esimest korda võistlesin siin 2016. aastal ja siis oli sõit meeletult ohtlik. 2021. aastal sama teema ja nüüd 2023. aastal pole midagi muutunud. Põhjuseid on mitmeid," jätkas ta. "Esiteks üritab kahjuks korraldaja äri teha ja kutsub võistlusele 30 tiimi, igas tiimis kuus meest. 80 protsenti pundist on väga noored ja üleliia erutunud hooaja esimesest stardist, leidub kahjuks ka palju neid, kelle rattavalitsemise oskus ning tase pole sellisteks sõitudeks piisav. Mõnele amatöörmeeskonnale on see arusaadavalt hooaja tähtsaim võistlus ja nad võtavad üleliia riske. Kõige hullem on tegelikult probleem ohutusega rajal. Viimase kuue aastaga pole siin midagi muutunud, autod sõidavad võistluse ajal vastu, keegi ei turva motikaga ega anna vilet, et ratturid paneksid autosid tähele. Kõik see kombo kokku tekitab paraja kaose ning silmad peab lahti hoidma."

"Lihtsalt kurvaks teeb see, et UCI tähelepanu saavad vaid suured sõidud. Neid kajastatakse televiisoris ja seal selline praak lubatud pole, aga väiksemad sõidud ei huvita kontoris väga kedagi, kuigi pole vahet, kas suur sõit või väike, inimelu ja ohutus peaksid olema sama tähtsad," lisas Räim.

Sõidu kulgu kirjeldas Räim järgnevalt: "Suhteliselt sõidu alguses said mõned mehed eest ära ja ette nad napilt jäidki, kuna kohtunikud ei suvatsenud kordagi jooksikutega vahet näidata... päris huvitav. Selliseks asjaks peaks ikka võimeline olema. Meil oli algne plaan, et lähen ise finišit panema, aga võimalus oli ka teise mehe peale mängida, kes ka päris nobe. Tal on trekisõidu taust ja jalga jagub, lihtsalt pole veel nii hästi maanteesõitudel kestma hakanud. 10 km enne lõppu otsisin ta üles ja ta kinnitas, et tal on väga hea enesetunne. Kuna siin on selline sigrimigri ja meeskonda keeruline kokku saada, siis ütlesin talle, et aitan teda. Mõeldud-tehtud, päris lahtivedamist teha ei saanud, sest pidin teda 5 km pundi ees hoidma, aga õnneks sai ta ise hakkama pärast."

"Poiss sai kaheksanda koha, grupifiniši viies mees. Esimest korda vist UCI sõidul 10 hulgas, nii et võib rahule jääda," lõpetas Räim. "Minu enda enesetunne oli ok, ei midagi erilist. Ilmselt külm ilm kärpis natuke enesetunnet, kuid tõenäoliselt läheb peagi paremaks. Pühapäeval on uus võimalus ja siis on finiš ülesmäge, mis sobib mulle ehk paremini kui kiire sile finiš."

Pühapäeval teeb Räim Horvaatias kaasa ühepäevasõidul Porec Trophy (UCI 1.2) ning järgmisel nädalal võistleb ta seal velotuuril Istrian Spring Trophy (UCI 2.2).