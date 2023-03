Ruud kaotas Mehhikos maailma 125. reketile

Avaringis maailma 342. reketi, argentiinlase Guido Andreozzi ligi kolmetunnises matšis alistanud Ruud jäi teises ringis alla teisele kvalifikatsioonist alustanud tennisistile, edetabelis 125. real paiknevale jaapanlasele Taro Danielile.

Daniel võitis napilt alla kolme tunni kestnud kohtumise 7:5, 2:6, 7:6 (5), seejuures päästis ta otsustavas setis kaks matšpalli.

"Iga korraga tunduvad sellised võidud rohkem omad. Kui esimest korda Novak Djokovici alistasin, tundsin natuke, et ta ei mänginud võib-olla kõige paremini. Aga nüüd tundsin, et Casper mängis kõrgel tasemel. Ta on küll veel pisut roostes, ta alles naasis väljakutele," ütles Daniel. "See oli väga füüsiline lahing, olen nii õnnelik, et võitsin."

See oli Danieli esimene võit esikümnemängija üle. Djokovicist sai ta jagu 2018. aasta Indian Wellsil, kui serblane paiknes maailma edetabelis 13. real.

Ruudile oli see esimene turniir pärast tänavusi Austraalia lahtisi meistrivõistlusi, kus ta langes teises ringis konkurentsist välja.

Veerandfinaalis läheb jaapanlane vastamisi austraallase Alex De Minauriga (ATP 22.), kes oli kindlalt 6:1, 6:0 parem Matteo Berrettini nooremast vennast, kvalifikatsiooni läbinud ja esimest korda ATP põhiturniirile pääsenud Jacopo Berrettinist (ATP 842.).

Matteo Berrettini (ATP 24.) ise aga alistas 6:3, 6:3 rootslase Elias Ymeri (ATP 170.) ja kohtub veerandfinaalis noore taanlase Holger Runega (ATP 10.), kes oli 6:0, 6:2 üle portugallasest Nuno Borgesest (ATP 85.).

Tabeli ülemises pooles on kõik veerandfinalistid ameeriklased: Mackenzie McDonald (ATP 62.) läheb vastamisi Tommy Pauliga (ATP 23.) ja Taylor Fritz (ATP 5.) kohtub Frances Tiafoega (ATP 15.).