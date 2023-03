Durant aitas debüütmängus Sunsi võiduni

Viimati käis Durant väljakul 8. jaanuaril Brooklyn Netsi eest, 9. veebruaril vahetati põlvevigastust ravinud mängumees Sunsi ridadesse. Enda debüütmängus tõi ta 23 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Võitjate resultatiivseim oli Devin Booker 37 punktiga. Kahekohalise punktisummani jõudis ka 16 punkti toonud Deandre Ayton, kes võttis ka 16 lauapalli.

Hornetsi parim oli Kelly Oubre Jr. 26 punkti ja üheksa lauapalliga, Terry Rozier lisas 20 punkti.

Milwaukee Bucks võttis aga 16. järjestikuse võidu, alistades kodus 139:117 Orlando Magicu.

Giannis Antetokounmpo tõi 31 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Jrue Holiday lisas 23 ja Brook Lopez 18 punkti.

Magicu resultatiivseim oli Cole Anthony 28 punktiga, Markelle Fultz panustas 21 punktiga.

Bucks on kodus võitnud järjest 11 kohtumist ja kokku 16 kohtumist, klubi rekord hooajast 1970/71 on 20 järjestikust võitu. Magic on Bucksile omavahelistes mängudes nüüd 13 korda järjest alla jäänud.

Tulemused:

Charlotte – Phoenix 91:105

Detroit – Chicago 115:117

Boston – Cleveland 117:113

Miami – Philadelphia 96:119

New York – Brooklyn 142:118

Oklahoma City – LA Lakers 117:123

Milwaukee – Orlando 139:117

Houston – Memphis 99:113

Portland – New Orleans 110:121