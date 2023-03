TÄNA OTSE | Kas Rootsi võidab ka naiste teatesõidu?

Senisest neljast distantsist kolmel – sprindis, suusavahetusega sõidus ja paarissprindis – on kuldmedal läinud Rootsi, seejuures sprindis võtsid rootslannad kolmik- ja suusavahetusega sõidus kaksikvõidu. Vaid 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus jäi Rootsi kullata, kui Frida Karlssonit ja Ebba Andersoni edestas ameeriklanna Jessie Diggins.

Teatesõidus on võistlustules 13 naiskonda, numbri all 1 läheb rajale Saksamaa koosseisus Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink ja Victoria Carl, Rootsi naiskond koosseisus Emma Ribom, Andersson, Karlsson ja Maja Dahlqvist on stardinumbriga 2.

Eelmisel MM-il kaks aastat tagasi võitis kulla Norra venelannade ja Rootsi ees, mullusel Pekingi olümpial võidutses Venemaa Saksamaa ja Rootsi ees. Planicas aga Venemaa võistelda ei saa.

Rootsil on varasemast ette näidata vaid üks naiste teatesõidu MM-kuld, mis võideti neli aastat tagasi Seefeldis. Toona kuulusid võidukasse nelikusse Andersson, Karlsson, Charlotte Kalla ja Stina Nilsson. Norra on MM-idelt võitnud seitse kulda, kaheksa hõbedat ja neli pronksi, Soome on maailmameistriks tulnud neljal korral, lisaks on neil kaks hõbedat ja seitse pronksi.

Eesti naiste teatesõidus kaasa ei tee.