Arsenal võttis suure võidu ja kasvatas edu viiepunktiliseks

Veebruari alguses võõrsil Evertonile üllatuslikult alla jäänud Arsenal võttis koduväljakul revanši, jäädes peale 4:0.

Väravaarve avas 40. minutil Bukayo Saka ning kuus minutit hiljem skooris Gabriel Martinelli. 71. minutil kasvatas edu Martin Ödegaard, lõppseisu vormistas 40. minutil Martinelli.

Liigatabelis on hooaja 19. võidu saanud Arsenal 60 punktiga liider, edu lähima jälitaja Manchester City ees kasvatati viiepunktiliseks. Everton on 21 punktiga väljalangemistsoonis ehk 18. kohal.

Liverpool võttis samuti revanši – samal päeval kui Arsenal jäi üllatuslikult alla Evertonile, kaotas Liverpool võõrsil Wolverhampton Wanderersile ning nüüd tehti Arsenaliga samal päeval vigade parandus, kui kodus võeti 2:0 võit.

Liverpooli väravad sündisid teisel poolajal neljaminutilise vahega, esmalt skooris Virgil van Dijk ja neli minutit hiljem Mohamed Salah.

Liigatabelis tõusis 39 punkti kogunud Liverpool kuuendaks, Wolves on 24 punktiga 15. positsioonil.

Tulemused:

Liverpool – Wolves 2:0 (0:0)

Arsenal – Everton 4:0 (2:0)