Martin Himma: arvestades hommikust tunnet jään sõiduga isegi rahule

"Arvestades hommikust tunnet jään sõiduga isegi rahule. Suutsin endast kõik välja pigistada, mis mul oli. Raske koha elasin üle ja jõudsin elu eest pingutada. Kui tulemus kõrvale jätta, võib rahul olla," kommenteeris Himma ERR-ile. Võitnud norralasele Simen Hegstad Krügerile kaotas ta 3.20,4.

"Varu võis jääda sinna, et viimase ringi alguses oli grupp, millega minna kaasa. Aga ei suutnud, tuligi raske hetk ja sinna võisid ka sekundid jääda," jätkas ta. "Pigem oli täna nii, et kuna tunne ei olnud nii hea, siis väga seda pinget ka ei tundnud. Pigem kartsin seda, et ei ole täna head minekut, aga õnneks oli okei minek ikkagi olemas."

51. koha teeninud Alev kaotas võitjale 3.36,2. "Sõiduga kindlasti absoluutselt rahule ei saa jääda. Eks ma andsin endast parima. Aga viimane nädal on päris raske olnud. Täna ei olnud üldse sellist tunnet sees, mis võinuks olla," sõnas eelmisel nädalal tervisemurede küüsis olnud suusataja.

"Eilse-üleeilsega võrreldes on asi hoopis parem, aga veel on taastumisnähud. Sada protsenti ei ole, aga selgelt parem on tervis kui oli reedel. Minimaalselt annab tunda, aga pigem läks eelmine nädal aia taha, millest pole võib-olla korralikult taastunud."

"Eks üritasin algul minna kontrollitult ja pigem tõusvas joones sõita," ütles Alev. "Aga eks poole distantsi peal oli aru saada, et sellist jõudu pole, et ühe tempoga lõpuni suudaks. Alguses oli veidi rahulikum, aga kaotus ei olnud nii suur, et kõik läbi olnuks. Aga juurde panna ei olnud."

Eestlastest alustas kõige tempokamalt Kõrge, kes oli 2,2 km peal 31. Seejärel tuli aga langus. "Läksin suht julgelt peale ja see maksis kätte," tunnistas Kõrge. "Kuskil pooleteise ringi peal sain päris korraliku haamri ja hakkasin järjest kukkuma. Iga tõus oli nagu sõidaks viimast."

"Minu silmis täielik põrumine. Oleks pidanud alguses gramm rahulikumalt võtma, sest viimased poolteist ringi olid alla igasugust arvestust."