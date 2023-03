Tšehhi suusalegend ERR-ile: rajal nutan nüüd, kui lihtne oli kõik varem!

Lukas Bauer, rõõm sind näha. Nagu ma näen, siis sa töötad sel MM-il mitte tšehhidele vaid Poola koondisega.

Jah, ma olen Poola koondise juures töötanud juba neli aastat. Me töötame kõvasti ja ka tänased tulemused rahuldavad meid.

Kui huvitav on tänasel päeval vaadata meeste murdmaasuusatamist, kui Norra domineerib sporti?

Kohe kindlasti nad domineerivad sporti ja see on nii olnud juba viimased viis aastat. Kõik püüavad treenida ja töötada kõvasti, et kas neist mööda tõusta või vähemalt vahesid vähendada. Mina arvan, et neid edestada on ülikeeruline. Ma pean silmas neid võimalusi, mis neil on. Ja ma ei räägi ainult rahast, vaid ka sellest, kui palju inimesi suusatab Norras. Samuti ilm. Ma usun, et mõnikord on võimalik neid alistada. Ja on väga tore tunne, kui olla nende kannul.

Mis sa arvad sellest kompleksist? Me tunneme Planicat eelkõige suusahüpete pärast.

See koht näeb väga hea välja ja ma pean ütlema, et korralduskomitee on teinud väga head tööd. Olin üllatunud, kui rasked rajad siin on. Olen õnnelik, et mäed ei ole nii järsud kui eelmisel aastal. Samas on nad väga nõudlikud. See näeb pisut välja nagu vanadel aegadel, kui pidime suusatama, mitte ainult jooksma. Siin võid kaotada minuteid, kui enam ei jaksa.

Millises vormis sa ise oled?

Minu vorm on väga kehv. Olen mitme aasta kaugusel oma suusavormist. Kuid nüüd olen ma treener. Asi ei ole enam minus. Minu nimel tehti varem tööd. Nüüd olen ma siin sportlaste pärast. Kuid kui ma mõnikord suusatan, siis nutan kui kehvas vormis ma tegelikult olen ja kui lihtne oli kõik varem!