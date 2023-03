ETV-s linastub lühidokumentaal Aafrikas töötanud Eesti jalgpallitreenerist

Paidest pärit Reitel töötas parasjagu Soomes noortetreenerina, kui sai ootamatu pakkumise lennata Aafrikasse Rwandasse, et juhendada kõrgliigas mängivat ja püsimajäämise eest võitlevat profivõistkonda Heroes FC.

"Üdini võõras kultuur, kihlveopettused ja korruptsioon viskavad aga kaikaid kodaratesse. Kuidas jääda pinnale? Koroonapandeemia sunnib Reiteli üle aastate naasma Eestisse, kus hakkab esmakordselt tüürima siinset meistriliiga klubi," seisab filmi tutvustuses. "Kas Aafrikas kangelastega saadud kogemused aitavad, kui tõestamissoov ajab kired möllama ja sisemised heitlused on lõpuks kodumaal samad, mis tuhandete kilomeetrite kaugusel?"

Filmi "Tuleviku kangelane" režissöör ja operaator on kogenud ja tunnustatud dokumentalist Ivar Heinmaa, kelle eelmine film, Ida-Ukrainas sõdinud naisi portreteerinud "Naised rindejoonel" teenis 2022. aasta Eesti filmi- ja teleauhindadel parima dokumentaalfilmi ja operaatoritöö nominatsiooni.

Vutitreeneri elu ja katsumusi näitava filmi "Tuleviku kangelane" stsenarist-toimetaja on jalgpalliajakirjanik ja portaali Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar ning monteerija Risto Pillesson.

Värske linateose peategelane Jaanus Reitel rääkis, et nõustus tegijate ettepanekuga kiirelt, kuna soovis näidata, milline on reaalne elu Aafrikas. "Mul pole kunagi olnud probleemi sellega, et kardaksin näidata, mis päriselt toimub," ütles Reitel. "See on eestlastele iseloomulik hirm, aga õnneks või kahjuks olen päris palju mujal riikides elanud ja suutnud enda eestlaslikku mentaliteeti selles osas muuta."