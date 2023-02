Endine maailma esireket sai esimest korda emaks

35-aastane sakslanna avaldas sotsiaalmeedias, et 25. veebruaril sündis tal tütar, kes sai nimeks Liana. "Tere tulemast meie perekonda, Liana! See, et oled meiega, on kõige ilusam ja meeliülendavam tunne, mida eales olen tundnud."

Karjääri jooksul 34 nädalat maailma edetabelis esikohal olnud Kerber võitis 2016. aastal Austraalia ja USA lahtised meistrivõistlused ning 2018. aastal võidutses ta Wimbledonis.

Kerber teatas eelmise aasta USA lahtiste eel, et jääb raseduse tõttu võistlustelt eemale. "Oleksin väga tahtnud mängida, aga otsustasin, et kaks ühe vastu on ebaaus," teatas ta augusti lõpus.

Novembris ütles Kerber, et plaanib juba sel aastal võistlustulle naasta, aga ei osanud veel täpselt öelda, millal.