Itaalia profirattur sai kassi mahalaskmise eest rahatrahvi ja võistluskeelu

21-aastane Tiberi katsetas enda sõnul õhupüssi ja lasi selle käigus kogemata maha enda naabrile, San Marino turismiministrile Federico Pedini Amatile kuulunud kassi.

Kohus määras Tiberile 4000 eurot rahatrahvi, mille järel otsustas Trek-Segafredo omakorda määrata talle 20-päevalise võistluskeelu, mille ajal ei saa ta ka palka.

"Meie kass ei seganud kedagi. Ta oli meiega pikka aega olnud ja mu kolmeaastane tütar Lucia armastas seda kassi," rääkis Pedini Amati ajalehele Corriere della Sera. "See ei ole normaalne, et tapad kellegi lemmiklooma ja pääsed 4000-eurose trahviga."

"Kahetsen väga enda häbiväärset tegu. Kassi pihta tulistamine oli ääretult rumal ja vastutustundetu, väga ohtlik käitumine, mida mõistsin alles hiljem," ütles 2019. aastal eraldisstardist sõidus juunioride maailmameistriks tulnud Tiberi enda avalduses. "Ma ei taha mingeid vabandusi otsima hakata või oleksistest rääkida, vaid tunnistan enda süüd ja võtan vastutuse."

"Minu eesmärk oli testida relva laskeulatust. Alguses tulistasin parkimist keelava märgi vastu," vahendab Corriere della Sela Tiberi selgitusi. "Tunnistan, et lolli peaga proovisin ka kassi tulistada ja minu üllatuseks tabasingi teda. Mul polnud mingit kavatsust looma tappa. Tegelikult olin veendunud, et mu relv ei ole surmav."

Pedini Amati on varasem San Marino riigipea ning just tema andis mullu 21. juunil juhtunust politseile teada. Tema hinnangul tuleks ratturilt San Marino elamisluba ära võtta. "Hindan küll seda, et ta juhtunut tunnistas, aga me ei pea sellistele elamislubasid andma," ütles ta.

Tiberi kolis San Marinosse mullu märtsis. Trek-Segafredo teatas, et annetab Tiberi saamata jääva palga mõnele loomadega seotud heategevusorganisatsioonile.