Kõrgetasemelisele Challengerile vabapääsme saanud Lajal kaotas tasavägise mängu

Lajal loositi kokku turniiril 8. asetatud Valgevene päritolu Austria mängija Jurij Rodionoviga (ATP 133.). Tund ja 46 minutit kestnud kohtumise võitis Rodionov 6:2, 3:6, 6:3.

Esimeses setis võitis Rodionov viis geimi järjest, kuid siis õnnestus Lajalil ta serv murda. Teises setis oli vaid üks murre, kui Lajal pööras pika kaheksanda geimi enda kasuks, pääses 5:3 ette ja võitis siis nulliga enda pallingugeimi.

Otsustavas päästis Rodionov kolmandas geimis murdepalli ja murdis siis hoopis ise Lajali servi. Rodionov vormistas lõpuks võidu teisel matšpallil.

Lajal servis kuus ässa ja tegi neli topeltviga, Rodionov sai kirja nii kaks ässa kui kaks topeltviga. Lajal realiseeris viiest murdevõimalusest kaks, vastasel õnnestus üheksast murdepallist ära kasutada neli. Mängitud punktidest võitis Lajal 75 ja Rodionov 78.

ATP Challenger on meeste profitennises tasemelt teine liiga, olles samm ülespoole ITF-i turniiridest ja jäädes alla ATP turniiridele. Lajalile oli see neljas kord mängida ATP Challengeril põhiturniiril, nii kõrge kategooriaga Challengeril pole ta aga varem üldse mänginud. Tänavusest hooajast muutis ATP Challengeride kategooriaid ning kui varem oligi Challenger 125 kõrgeim, siis nüüd tehti juurde ka Challenger 175, lisaks on veel Challenger 100, Challenger 75 ja Challenger 50. Kategoorianumbrid viitavad sellele, mitu punkti teenib turniirivõitja.