Tartu ülikool eemaldas Mehis Viru lektoriametist

Eesti kergejõustikuliidu juhatus määras veebruari keskel Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeelu treeneri eetikakoodeksi nõuete rikkumise eest. EKJL-i distsiplinaarkomisjoni otsusest ilmnes, et mitmed Viru endised õpilased süüdistasid treenerit füüsilises, vaimses ja seksuaalses ahistamises.

Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja kohusetäitja Priit Kaasik ütles ERR-ile antud intervjuus, et eemaldamise otsus oli kõikidele osapooltele parim lahendus. "Oleme otsusest teavitanud nii tudengeid kui ka kolleege. Mehis Viru on muudatusega kursis, tema sai sellest esimesena teada. Olukord on segane ja nõuab selguse saamist. Lisaksin, et ametist eemaldamine ei tähenda töölepingu lõpetamist," sõnas Kaasik.

Viru töötas Tartu ülikooli kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakonnas kergejõustiku didaktika lektorina. Viru on tema vastu esitatud süüdistusi eitanud.