Steinburg alustas kõrgetasemelist mitmepäevasõitu viienda kohaga

Avaetapil sõideti 48 kilomeetrit ja 1800 tõusumeetrit. Esikoha pälvisid Janina Wüst ja Meritxell Figueras Garangou (Buff Megamo Team) ajaga 2:29.57. Neile järgnesid Stefanie Dohrn ja Lejla Njemcevic (Canyon-Allebike; 3:02.09) ning Katazina Sosna ja Irina Luetzelschwab (Team Torpado-BULSS Swiss; 3:02.53). Steinburgi ja Calderon Martinezi ajaks mõõdeti kolm tundi, 14 minutit ja kuus sekundit.

"See on esimene võistlus koos uue tiimikaaslase Monicaga. Hetkel on suhtlemine veidi keeruline, kuna mina ei räägi veel väga palju hispaania keelt ja tema ei räägi põhimõtteliselt üldse inglise keelt. Sellele vaatamata arvan, et saime suhteliselt hästi hakkama," rääkis Steinburg.

"Start oli koos eliitmeestega ja kohe esimestel meetritel oli üks väga ärev moment samuti, kui üks mees mulle lenksu sõitis. Väga vähe jäi kukkumisest puudu ning kuidagi õnnestus ikka püsti jääda," jätkas Steinburg. "Ühesõnaga oli selline pigem ebameeldiv start - suur grupp mehi ja seekord oli eliitgrupis veel kuidagi palju selliseid, kes tasemelt on meist nõrgemad. Teised naised kaotasime juba esimesel tõusul meeste vahele ära. Tegelikult oligi plaan pigem oma ja võimalikult ühtlast sõitu teha."

"Esimene tõus läks lõpu osas singliks ning seal olime sunnitud palju meeste vahel jalutama," lisas Steinburg. "Peale seda saime aga parema rütmi ning sõitsime tõusvas joones. Rajal oli veel üks väga mudane lõik, kuid seal sujus meil kõik hästi – möödusime paljudest sõitjatest, sealhulgas ühest naiste tiimist. Kuna siin tuli eelnevatel päevadel vihma-lund, siis korraldajad muutsid natuke rada, et selliseid väga mudaseid lõike võimalikult vähe oleks. Igal juhul arvan, et okei start tuurile ja viis päeva on veel minna."

Mitmepäevasõidu teisel etapil on kavas 53,7 kilomeetrit.