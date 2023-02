Nõmme Kalju palkas Prantsusmaal ja Hollandis mänginud ründaja

Mali päritolu 26-aastane Dianessy sõlmis Kaljuga kahe aasta pikkuse lepingu. Dianessy alustas oma profikarjääri Prantsusmaal Toulouse FC duubelmeeskonna ridades, misjärel mängis Hollandi tugevuselt teises liigas Sittardi Fortuna ja Maastrichti MVV eest. Viimati esindas Dianessy Prantsusmaa teise liiga klubi FC Paud.

"Mul on väga hea meel liituda Nõmme Kalju perega ajal, mil klubi saab saja aastaseks ning on liikumas uude ajajärku. Klubi on seadnud kõrged eesmärgid ja teen omaltpoolt kõik, et end siin ajalukku kirjutada," rääkis Dianessy Kalju kodulehe vahendusel.

Peatreener Kaido Koppel usub, et värske täiendus on Premium Liigaks valmis: "Djibril on osav ründemängija, kes aitab meid väravavõimaluste loomise ja realiseerimisega. Ta töötab trennides kõvasti, saamaks mängupausi järel peatselt taas heasse vormi. Usun, et näeme juba varsti, miks ta on edukalt Prantsusmaa ja Hollandi esiliigades mänginud."

Nõmme Kalju esimene liigamäng toimub eeloleval laupäeval Sportland Arenal, kui kell 17.00 algavas kohtumises on vastaseks Tallinna Kalev.