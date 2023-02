Suurbritannia neiust sai lumelauaspordi ajaloo noorim maailmameister

Brookes võitis Gruusias toimuval lumelaua ja freestyle-suusatamise MM-il naiste slopestyle'is 91,38 punktiga kuldmedali. "Ausalt öeldes tunnen, et hakkan kohe nutma. Ma pole kunagi varem nii õnnelik olnud," ütles nooruk pärast võistlust.

Brookes sooritas finaalis legendaarse rulataja Steve Caballero trikki (four-rotation 1440 switch - toim). "Treener ütles mulle, et kui tahan kulda võita, siis pean seda trikki proovima. Olin seda varem korra proovinud, aga täna oli esimene kord, kui see välja tuli. Ma ei suuda uskuda, et sain sellega hakkama."

The FIRST EVER 1440 trick landed by a woman.



Mia Brookes did it.



She's 16. And one of our own ✨pic.twitter.com/Pav8jGC2m1