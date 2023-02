Lõiv jäi kõrgetasemelisel võistlusel Hispaanias napilt esikümne ukse taha

Mudasel rajal teenis kindla võidu ameeriklanna Haley Batten (Specialized Factory Racing) ajaga 1:10.25. Austria meister Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing) kaotas talle ühe minuti ja viie sekundiga ning endine maailmameister Evie Richards (Trek Factory Racing) ühe minuti ja 22 sekundiga. Valitsev Euroopa meister Loana Lecomte (Canyon CLLCTV; +2.30) pidi leppima kaheksanda kohaga ning Eesti parim naisrattur Lõiv (+3.45) ületas lõpujoone 11. positsioonil.

"Öösel sadas väga palju vihma ning hommikuks oli rada kleepuvat muda täis, seega teadsin, et sõit läheb raskeks. Lisaks vähendati ringide arvu, sest tõotas tulla pigem aeglane sõit ja palju jooksmist. Ühesõnaga üsna sarnane sõit cyclocrossile," rääkis Lõiv võistluse järel. "Raja tehnilisus oli ka väga sarnane - palju kurve ja pisikesi tõuse, trepid ning tõus, mida pidi isegi kuivaga jooksma. Hommikul tegelesime veel kiirelt rehvi vahetusega ehk panime alla mudarehvi."

"Peale starti tekkis kohe kaks ohtlikku olukorda – kahel korral, umbes 100. ja 200. meetril, oli kukkumine," jätkas Lõiv. "Sain ise õnneks mööda, aga oli palju nügimist ja segadust ning see viis mind rütmist üsna välja. Lisaks sõitsid mu ees mitmeid tüdrukud, kes olid kurvides väga ebakindlad ja ma ei saanud hoida oma tempot. Esimesel ringil toimus mu ees peaaegu iga natukese aja tagant kukkumisi. Ühe laskumise lausa jooksin, et kiiremini mööda saada. Teises joogipunktis nägin paljusid naisi seismas ja rattaid puhastamas."

"Mulle tundus, et minu ratas on üsna okei, sest kõik toimis ja sõitsin edasi. Alates teisest ringist lahenes olukord natuke ja sain ikka oma tempoga ka sõita. Samas tegin ühe kukkumise ja seetõttu muutusin kurvides üsna ettevaatlikuks," lisas Lõiv. "Õnneks rada kuivas ja läks iga ringiga paremini sõidetavaks. Seega läksid ka ringiajad kiiremaks ja viimasel ringil panin lihtsalt nii palju, kui jõudu veel oli, lootuses, et saan kümnenda koha tüdruku kätte. Olin sellele üsna lähedal, vaid kolme sekundi kaugusel, kuid pidin siiski leppima 11. kohaga."

Meeste seas võidutses Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Alan Hatherly (Cannondale Factory Racing; 1:20.25), kes edestas sakslast Luca Schwarbauerit (Canyon CLLCTV; +0.06) ja prantslast Titouan Carodi (Team BMC; +0.15).