Yates võitis viimase etapi, Evenepoel pälvis üldvõidu, Taaramäe 19.

Viimane, 153-kilomeetrine etapp lõppes legendaarse Jebel Hafeeti tõusu otsas. Yates jättis Evenepoeli maha viimasel kilomeetril ning pälvis uue tiimi värvides esimese võidu. Valitsev maailmameister kaotas talle kümne sekundiga ning kolmanda koha napsas endale prantslane Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team; +0.42), kes alistas finišispurdiga ameeriklase Sepp Kussi (Jumbo-Visma; +0.47). Taaramäe lõpetas 22. kohal, kaotades võitjale kahe minuti ja 11 sekundiga.

"Ma ei ole teinud veel spetsiifilist tööd tõusudel ega pikemaid pingutusi, seega olen tulemusega väga rahul. Ma ei oodanud, et ma võiksin juba võidutseda. Ma tulin muidugi head tulemust püüdma, aga võita järgmiseid minutiga on päris palju. See näitab, et ma olen heas vormis," ütles Evenepoel, kes plaanib startida aasta esimesel suurtuuril Giro d'Italia.

Kokkuvõttes astusid Evenepoeli kõrval pjedestaalile austraallane Luke Plapp (Ineos Grenadiers; +0.59) ja Yates (+1.00). Taaramäe pälvis kokkuvõttes 19. koha, jäädes võitjale alla kolme minuti ja 34 sekundiga.

Rwanda velotuuri (UCI 2.1) viimasel etapil pani oma paremuse maksma Aafrika maailmajao meister Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), kes pealinnas Kigalis sõidetud 75-kilomeetrisel etapil võidutses ajaga 2:04.52, edestades seitsme ratturi vahel toimunud lõpuheitluses inglast Joseph Blackmore'i ja hispaanlast Victor de la Parted (Total Energies). Tartu2024 Cycling Teami ratturitest sai lätlane Alekss Krasts (+7.50) 19., Markus Pajur (+9.21) 39. ja Siim Kiskonen (+20.06) 54. koha.

Kokkuvõttes viimane etapp esikolmiku seisu ei muutnud ning üldvõidu teenis Mulubrhan. Sama ajaga sai teise koha itaallane Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) ning kolmanda kohaga pidi leppima belglane William Junior Lecerf (Soudal – Quick-Step Devo Team; +0.01). Krasts sai üldarvestuses 37. (+1:01.16), Pajur 50. (+1:44.06) ja Kiskonen 54. koha (+2:36.23).