Lionel Messi valiti teist korda FIFA aasta jalgpalluriks

Parimaks väravavahiks nimetati Messi koondisekaaslane Emiliano Martinez, parima meestetreeneri tiitli sai Argentina loots Lionel Scaloni. Parimaks naisjalgpalluriks valiti Hispaania ja Barcelona poolkaitsja Alexia Putellas, kes pälvis auhinna teist aastat järjest. Parimaks naisväravavahiks peeti Inglismaaga Euroopa meistriks kroonitud Mary Earpsi ning naistetreeneriks Inglismaa juhendajat Sarina Wiegmani.

Meeste aasta sümboolsesse koosseisu valiti Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk, Joao Cancelo, Luka Modric, Kevin de Bruyne, Casemiro, Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland ja Kylian Mbappe.

Naiste aasta koosseisu kuuluvad Christiane Endler, Lucy Bronze, Maria Pilar Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Lena Oberdorf, Keira Walsh, Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr ja Alex Morgan.

Aasta parima värava ehk Puskase auhinna pälvis Poola parajalgpallur Marcin Oleksi.

