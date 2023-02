OTSEBLOGI | Eesti kaotab viimase veerandi eel Rootsile ühe punktiga

Rootsi asus esimesel veerandil juhtima 9:2, aga veerandi lõpu mängis paremini Eesti, kes 12:16 kaotusseisust viskas viis punkti järjest ja võitis esimese perioodi 17:16.

Teist veerandit alustas Eesti paremini ja asus juhtima 29:18, aga siis tabas külalisi mõõn ning Rootsi lõpetas avapoolaja 11:0 spurdiga. Eesti püsis kuival enam kui viis ja pool minutit.

Kolmas periood kulges Eestil samuti esialgu raskelt, kus jäädi paar korda kaheksa punktiga taha, aga lõpuks suudeti vahet vähendada ja viimast veerandit alustati Rootsi 44:43 eduseisult.

Rootsi - Eesti:

Euroopa tsooni J-alagrupis mängitakse viimase vooru mänge, kus esmaspäeval kohtuvad lisaks veel Sloveenia - Iisrael ja Soome - Saksamaa. Edasipääsejad on juba selgunud, nendeks on Saksamaa, Soome ja Sloveenia.

Seega on mängida veel üksnes au peale, sest Rootsil on koos viis ja Eestil kolm võitu ehk kokkuvõttes jäävad põhjanaabrid meist kindlasti ettepoole. Küll on aga võimalik mööduda samuti kolme võidu peal olevast Iisraelist.

Eesti koondise mänguisu peaks kindlasti suurendama asjaolu, et novembris Tallinnas peetud mängus jäid viie punktiga peale rootslased, kusjuures viimast veerandit alustati Eesti paaripunktises eduseisus.

Eesti tuleb mängule siiski positiivsete emotsioonidega, kuna reedel saadi kodus Kristian Kullamäe lõpusekundite kolmese abil jagu Sloveeniast 79:78. Rootsi koondis aga kaotas võõrsil Saksamaale 66:73.

Mida Eesti peab tegema Rootsi vastu, et veel üks võit juurde saada? "Teemad on suht samad: Rootsi on natukene pikem võistkond ja see lauapallide teema on jälle oluline," vastas peatreener Jukka Toijala ERR-ile.

"Trenn on aga trenn ja mäng on mäng. Eks me siin videost näitame mängijatele, et mis me saame paremini teha ja mida meil on vaja teha. See on õppeprotsess. Läheme võõrsile ja Rootsis Malmös on saalid täis ja selles mõttes noorele võistkonnale jälle üks kogemus juurde."