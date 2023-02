Lionel Messi lõi PSG võidumängus karjääri 700. klubivärava

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigas alistas Pariisi Saint-Germain võõrsil tiitlirivaali Marseille 3:0 ja kasvatas liigatabelis edu kaheksale punktile.

Skoori avas 25. minutil Kylian Mbappe ja neli minutit hiljem viis Lionel Messi külalised 2:0 juhtima. 55. minutil lõi Mbappe enda teise värava. Seejuures tegi Messi mõlemale Mbappe väravale eeltöö ning Mbappe Messi omale.

Mbappe on nüüd PSG särgis löönud 200 väravat, korrates sellega Edinson Cavani rekordit. Messi aga sai kirja enda karjääri 700. klubivärava, varem on selle tähiseni jõudnud vaid portugallane Cristiano Ronaldo. PSG eest on Messi löönud 28 väravat.

PSG on 25 mängust võitnud 19 ja on 60 punktiga liigatabelis esikohal, Marseille kaotab kaheksa punktiga, Monaco ja Lens jäävad mõlemad maha kümne punktiga.

Tulemused:

Lorient – Auxerre 0:1 (0:0)

AC Ajaccio – Troyes 2:1 (0:1)

Clermont – Strasbourg 1:1 (0:1)

Nantes – Rennes 0:1 (0:1)

Reims – Toulouse 3:0 (2:0)

Monaco – Nice 0:3 (0:3)

Marseille – PSG 0:3 (0:2)