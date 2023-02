Eesti klubid jäid naiste Balti liigas medalita

Kuigi TalTechi mängijad olid kohtumiseks hästi valmis ja võitsid avageimi ülikindlalt, haaras edasi aina enam ohjad enda kätte Riia klubi, kes suutis otsustavatel momentidel kindlam olla, vahendab Volley.ee.

Võitjatele tõi 21 punkti (+12) Megija Dambrehte. TalTechi parim oli 19 punktiga (+13) Maren Mõrd, Milja Raitis lisas 12 punkti (+0) ja Marily Lass ning Eliisa Peit tõid kumbki 11 silma. TalTechi vastuvõtt oli 38% ja rünnakuid lahendati 39-protsendiliselt, blokist saadi 11 ja servil 6 punkti. Riia vastuvõtt oli 39% ja rünnak 37%, blokipunkte kogunes 12 ning servipunkte 8 (15 viga).

TalTech/Tradehouse´i peatreener Janis Sirelpuu tõdes, et puudu jäi otsustavusest. "Alustasime hästi, aga teise geimi alguses ei saanud kuidagi minema. Riia pani servil juurde, meie serv läks aga aina kehvemaks, see oli üsna määrav. Lisaks jäi meil tihti puudu otsustavusest, kui tulid kõrged ja ebamugavad pallid, siis ei mindud korralikult ründama, vaid anti vastasele lihtne pall. Tegime täna vigu, mida me tavaliselt ei tee. Saaks koguaeg sellise publiku ees selliste vastastega mängida, see annaks väga palju juurde, finaalturniiri kogemus oli selles mõttes naiskonnale ikkagi kasulik," kommenteeris Sirelpuu.

Riia naiskonna itaallasest peatreener Mario Daniele tõdes, et pärast kaht viiegeimilist kohtumist finaalturniiril on medal ülimalt oluline. "Muidugi on viis geimi väga närvesööv, aga ma olen rahul, et noored mängijad suutsid pärast poolfinaali end kokku võtta. Tegime ka sidemängijaga ühe taktikalise muudatuse ning see tõi edu. Tore on näha, et kõik mängud on siin seni olnud väga tasavägised ja vajanud viiendat geimi, see näitab liiga tugevust," sõnas Daniele.

Finaalis olid vastamisi Leedu klubid Kaunas-VDU ja Jonavos Aušrine ning 3:1 (22:25, 25:16, 25:13, 25:15) võidu teenis Kaunase naiskond.