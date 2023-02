Roosa Panter kindlustas meistriliigas hõbemedalid

HK Roosa Panteri kasuks viskas Karin Kool ühe ja Kirke Kulla kaks väravat. Viljandi Hokiklubi poolel sai käe valgeks Henriette Marie Josephine Porila.

Kodunaiskonna väravas tõrjus Jonna Moilanen 14 ning Viljandi Hokiklubi poolel Laura Puude 18 vastaste pealeviset.

"Täname Viljandi Hokiklubi vägeva mängu eest. Alustasime mängu agresiivsemalt. Teadsime, et Viljandi meile armu ei anna. Meie soov oli mitte jätta kõike viimasele, otsustavale kolmandikule. Järgisime treeneri juhtnööre ja see meil ka õnnestus. Oleme õnnelikud võidu üle. Hooaega hõbedaga lõpetada on parem kui pronksiga. Kuna HK Roosa Panter mängis sel hooajal uuendatud koosseisuga, siis arvan, et hooajaga võib igati rahule jääda. Siit lähtepunktist on hea edasi minna," kommenteeris HK Roosa Panteri kapten Diana Kaareste.

"Tänane võitlus vastastega oli raske. Oli tunda, et vastased tahavad seda võitu ning hõbemedalit väga saada. Üldpildis oli mäng küllaltki võrdne ja võitluslik, kuid vastastiim suutis oma võimalused paremini realiseerida. Kahe nädala pärast karikamängudel on meil uus võimalus oma oskusi näidata," avaldas Viljandi Hokiklubi naiskond oma ühises kommentaaris.

PAF Naiste Hokiliiga lõplik tabeliseis: HC Everest 16 (10), HK Roosa Panter 14 (10), HC Grizzlyz 14 (10), Tartu HK Säde12 (10), Viljandi HK 4 (10), HC Wolferines 0 (10).