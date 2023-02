Karol Metsa klubi võiduseeria Saksamaal jätkub

Mängu ainsa värava lõi 26. minutil Jackson Irvine. Mets tegi kaasa kõik 90 minutit ja sai 63. minutil kollase kaardi.

St. Pauli on võitnud nüüd kõik viis pärast talvepausi peetud kohtumist. Seejuures on endale lubatud lüüa vaid üks värav. Mets on teinud kõik kohtumised algusest lõpuni kaasa ja saanud kokku kaks kollast kaarti.

Meeskond on kogunud 22 mänguga 32 punkti, mis annab tabelis seitsmenda koha. Kõrgliigasse pääsu piirist lahutab siiski enam kui kümme silma. Pühapäevane vastane Hansa on 24 punktiga 13. positsioonil.

Järgmise mängu peab St. Pauli reedel, 3, märtsil võõrsil Paderborniga, kes hoiab tabelis 39 punktiga neljandat kohta.