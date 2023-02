Kilp: kõige rohkem kurvastab, et sommidelt saime haledalt pähe

"Päris nõudlik rada oli. Rada lainetas ja pidi palju jalgadega töötama. Mis kõige rohkem kurvastab - sommidelt saime haledalt pähe, neile oleks võinud ära panna," lausus Kilp ERR-ile.

Maailmameistriteks tulid norralased Paal Golberg ja Johannes Hösflot Kläbo, hõbeda said itaallased ja pronksi prantslased. Soome paar Niilo Moilanen - Joni Mäki lõpetas Eesti 11. kohal, põhjanaabritele jäädi alla pisut enam kui seitsme sekundiga.

Himma sõnul sai talle saatuslikuks teine vahetus. "Minu jaoks teine ring, kus üritasin natuke tagasi hoida, et jaksaks kolmanda ringi kõva teha. Aga kahjuks läks juba seal väga raskeks ja jätsin grupiga õrna vahe sisse. Sealt oleks väga raske olnud tagasi tulla," sõnas ta.

Kilp lisas, et MM-i programm ei ole veel läbi. "Meil on reedel kavas teade sõita. Selle nimel näeme vaeva, et see ka edukalt läbida," lausus sprinter.