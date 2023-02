Merlier teenis teise etapivõidu, Taaramäe lõpetas peagrupis

Joonelt sõitsid peagrupilt eest endine USA meister Larry Warbasse (AG2R Citroen), Edward Planckaert (Alpecin Deceuninck) ja Samuele Zoccorato (Green Project-Bardini CSF-Faizane). Planckaert püüti kinni 11 kilomeetrit enne finišijoont, Zoccorato kuus kilomeetrit ja viimasena Warbasse. Merlier'i järel sai teise koha Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) ja kolmanda hollandlane Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). Mark Cavendishil (Astana Qazaqstan Team) läks kaks kilomeetrit enne lõppu rehv katki. Taaramäe ületas lõpujoone 39. positsioonil.

"Siin võistlusel on sul vaja natuke ka õnne, sest ükski tiim ei saa lahtivedamist teha ühes rivis. Laiad teed teevad sprindifiniši keeruliseks," ütles Merlier. "Teine etapivõit näitab, et mul on head jalad."

Kokkuvõttes suuri muutusi ei toimunud. Esikohal jätkab valitsev maailmameister Remco Evenepoel, kellele järgnevad austraallane Luke Plapp (Ineos Grenadiers; +0.09) ja hispaanlane Pello Bilbao (Bahrain – Victorious; +0.13). Taaramäe hoiab enne viimast etappi 20. positsiooni, jäädes liidrist ühe minuti ja 27 sekundi kaugusele. Seitsmendal etapil ootab rattureid ees 153 kilomeetrit finišiga Jebel Hafeeti tõusu otsas.

Rwanda velotuuri (UCI 2.1) seitsmendal etapil (115,8 km) pälvis soolovõidu itaallane Manuele Tarozzi (Green Project-Bardiani CSF-Faizane; 2:58.53). Mont Kigali tõusu otsas lõppenud mägisel etapil edestas Tarozzi lähimaid jälitajaid inglast Mark Stewarti (Bolton Equities Black Spoke) ja hispaanlast Unai Iribari (Euskatel-Euskadi) 32 sekundiga.

Liidrisärki kandnud belglane William Junior Lecerf (Soudal – Quick-Step Devo Team) sai 23. koha, kaotades võitjale kahe minuti ja kaheksa sekundiga. Tartu2024 Cycling Teami ratturitest teenis lätlane Alekss Krasts (+4.43) 44., Markus Pajur (+14.04) 57. ja Siim Kiskonen (+21.09) 63. koha.

"Tänasel etapil oli väga raske algus, suur atrõõv sai minema ja tekkis segadus. Oli palju rünnakuid ja kontrolli väga polnud," rääkis Pajur. "Tõusul oli väga raske, aga jäin siiski gruppi pidama. Poolel maal hakati vähe rahulikumalt sõitma, kuna lõpus oli kaks HC kategooria tõusu. Sinna jõudes sõitsin omas tempos lõpuni."

Kokkuvõttes kerkis uueks liidriks Eritrea rattur Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizan). Itaallasel Walter Calzonil (Q36,5 Pro Cycling Team) on temaga sama aeg ja Lecerf kaotab neile ühe sekundiga. Krasts (+53.26) jätkab 46., Pajur (+1:35.45) 57. ja Kiskonen (+2:16.17) 64. positsioonil. Velotuuri viimane etapp sõidetakse Rwanda pealinnas Kigalis.