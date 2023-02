Eesti mitmevõistleja võidutses USA-s isikliku rekordiga

Isikliku rekordi nii 60 m jooksus, 60 m tõkkejooksus ja kuulitõukes püstitanud Simulask sai kokkuvõttes 5939 punktiga esikoha, ületades oma varasemat seitsmevõistluse tippmarki 137 punktiga.

Simulask võttis alavõidu kuulitõukes (14.48) ja kõrgushüppes (2.03) ning murdis esikolmikusse 60 m jooksus (6,82), 1000 m jooksus (2.45,74) ja kaugushüppes (7.17). Teivashüppes läks eestlasele kirja 4.73 ja 60 m tõkkejooksus 8,29. Simulaski eelmine seitsmevõistluse tippmark pärines jaanuarist, kui ta kogus hooaja avastardil 5802 punkti.

Got 99 problems, but MULTIS AIN'T ONE ‼️ Congrats, Kristo! ✅ Big 12 Indoor Champion ✅ New School Record ✅ 3 PRs #BoomerSooner ☝️ pic.twitter.com/Z7Bhtwftqa

Ookeani taga oli võistlustules ka Johannes Erm, kes saavutas Fayetteville'is toimunud SEC konverentsi ülikoolide vahelisel võistlusel seitsmevõistluses 5935 punktiga teise koha.

Eestlane ühtegi alavõitu ei teeninud, kuid pälvis teise koha kaugushüppes (7.34), kuulitõukes (14.79) ja teivashüppes (4.95) ning lõpetas 1000 m jooksu kolmandana (2.40,45). Kõrgushüppes jäi Erm esimesena esikolmikust välja (1.92) ning sai 60 m jooksus kuuenda koha (7,03) ja 60 m tõkkejooksus kaheksanda koha (8,35). Võitjaks tuli 22-aastane Puerto Rico esindaja Ayden Owens-Delerme, kes kogus 6237 punkti.

Johannes Erm complements his in the heptathlon by scoring an expected total to punch his ️ (5,935 pts) to @NCAATrackField for a after 7️⃣ events in 2️⃣ days.#GoDawgs | #SECTF | #SECChampionship pic.twitter.com/0an1mf8djZ