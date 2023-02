Võidu nimel heidelnud Jeets pidi Aluksnes katkestama, Kõrge kolmas

Autoralli Eesti meistrivõistluste teine etapp kihutati kahe päeva jooksul koos lõunanaabritega Lätis. Aluksne rallil said Timmu Kõrge - Arro Vahtra parimate eestlastena kolmanda koha.

Kuu aega hilisemaks lükatud Aluksne rallil jagati nii Eesti kui Läti meistrivõistluste punkte. Kahe päeva jooksul sõideti talvistes oludes kümme kiiruskatset ja läbiti 94 katsekilomeetrit.

Mullused Eesti absoluutmeistrid Gregor Jeets ja Timo Taniel Škoda Fabial olid enne kahte viimast katset teisel positsioonil, vähem kui viie sekundi kaugusel liidrist, kuid eelviimasel katsel sõideti teelt välja ja katkestati.

"Plaan oli suhteliselt selge, kuidas ära võita. Nägime, et olime kiiremad, läksime suruma, aga kahjuks oli rööbas suur ja jälg juba niivõrd vale ees, et lihtsalt auto vajus jäljest välja. See oli ainus kurv, kus polnud toetavat hange. Midagi viga ei olnud, aga saime kõvasti kaevata ja kaotasime kõvasti aega," selgitas Jeets.

Aluksne rallil said kaksiksõidu lätlased. Kiireimad olid Martinš Sesks ja Renars Francis Taniel Škoda Fabial. Eesti parimana saavutasid kolmanda koha Timmu Kõrge ja Arro Vahtra Mitsubichi Lanceril. Võitjale kaotasid nad ühe minuti ja 41 sekundit.

"Rajad olid väga kihvtid, tehnilised ja keerulised. Olud olid superluks: kohati oli tunne, nagu oleks Arctic Lapland Rallyl. Läksime suurte ootustega, tahtsime teha head sõitu ja eks me enam-vähem tegime ka, aga nüüd tuleb suurem analüüs teha, miks me juba mitmendat korda järjest kõik kättevõidetu ära anname," rääkis Kõrge.

Lumisel võistlusrajal kihutas üle 70 võistluspaari.