Tallinna FC Cosmos kindlustas põhiturniiri võidu

Voor enne Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga põhiturniiri lõppu on endale play-off'iks esimese asetuse kindlustanud tiitlikaitsja Tallinna FC Cosmos.

Laupäeval peetud 17. vooru avamängus alistas Tallinna FC Cosmos 15:4 (6:1) FC Jõgeva Wolvesi ning kuna Viimsi FC Smsraha kaotas võõrsil Sillamäe FC NPM Silmetile 2:4 (0:2), siis sai selgeks, et FC Cosmos on põhiturniiri võitja. Enne viimast vooru on FC Cosmosel 46 ja teisel kohal oleval FC Smsrahal 42 punkti ehk enam eelmisel hooajal finaalis "kosmonautidele" kaotanud viimsilased pealinna klubile põhiturniiri esikohaheitluses ohtlikuks muutuda ei saa.

Teistes laupäevastes mängudes võitis Jõhvi FC Phoenix kodus 9:4 (2:4) Tartu Ravens Futsalit, Aruküla Radius oli Rummu Dünamost parem 4:0 (1:0) ning vooru viimane kohtumine Narva United FC - JK Kohila lõppes 2:2 (0:0).

Paremusjärjestus (16-17/18): 1. Tallinna FC Cosmos 46, 2. Viimsi FC Smsraha 42, 3. Sillamäe NPM Silmet 38, 4. Tartu Ravens Futsal 30, 5. Jõhvi FC Phoenix 25, 6. Aruküla Radius 19, 7. Narva United FC 17, 8. JK Kohila 13, 9. Rummu Dünamo 9, 10. FC Jõgeva Wolves 6 punkti.

Järgmisel nädalal peetakse kaks edasilükatud kohtumist: 4. märtsil kohtuvad Narva United FC - Rummu Dünamo ja päev hiljem on vastamisi Sillamäe FC NPM Silmet - Jõhvi FC Phoenix.



Põhiturniir lõpeb 18. vooru mängudega 11. ja 12. märtsil.