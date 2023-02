Markus Salm võitis kodusel U-20 EM-il hõbemedali

Kaheksandikfinaalis võitis Salm lätlast Daniels Loginovsi 15:8, veerandfinaalis alistas ta Iisraeli vehkleja Yehonathan Messika 15:10 ja poolfinaalis ungarlase Soma Somody 15:12. Finaalis pidi Salm tunnistama teise Iisraeli vehkleja Yonatan Coheni 15:11 paremust.

"Tunded on väga vägevad. Lõpuks ometi sain oma esimese individuaalse tiitlivõistluste medali. Olen seda väga kaua oodanud ja see on vägagi tähtis minu jaoks," kommenteeris Salm.

Kokku osales meesjuunioride epee individuaalvõistlusel 106 vehklejat.