Häberli tütar teenis kutse Šveitsi noortekoondisesse

Tegemist on esimese korraga, mil 16-aastane Häberli on Šveitsi noortekoondisesse kaasatud, kirjutab Soccernet.ee. FC Flora poolkaitsja kuulus esimeses Iirimaaga peetud kohtumises ka põhikoosseisu ning vahetati välja 58. minutil. Šveits kaotas kohtumise tulemusega 0:1.

"Kui ma teada sain, et olen laagrisse kutsutud, olin väga õnnelik ja uhke, et saan olla osa tiimist. On suur au mängida Šveitsi U-17 koondise eest ning minu eesmärk on aidata tiimi nii palju kui võimalik," kommenteeris Häberli FC Flora sotsiaalmeedia vahendusel.

Eesti meeste koondise peatreeneri Thomas Häberli tütar Eline Ruth on Flora mängija 2021. aasta sügisest. 2022 hooajal teenis noor poolkaitsja mänguaega 19 kohtumises ning sai kirja ka kaks väravat.