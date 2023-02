Aigro: võin hüppega rahule jääda

"Võin hüppega rahule jääda. Kvalifikatsiooni tulemused tavaliselt meelde ei jää, põhirõhk on ikkagi lõppvõistlusel. Enda kohta midagi uut teada ei saanud, kuid Raunoga (Loit - toim) avastasime, et ööliblikad lendavad siin ringi, see on midagi uut. Vaatame homsele päevale positiivselt vastu," rääkis Aigro pärast võistlust.

Kevin Maltsev sai 52. koha, jäädes viimasest finaalkohast 1,4 punkti kaugusele. "Täpselt ei oska öelda, mis juhtus. Ilmselt hoovõtt vajus ära, nii nagu viimasel ajal kombeks on. Tegin maru madala lennu. Pärast saan treeneriga kokku, arutame läbi ja siis vaatame edasi," ütles Maltsev.