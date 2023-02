Groenewegen tegi vigade paranduse, Taaramäe lõpetas peagrupis

Tegemist on Groenewegeni jaoks tänavuse hooaja teise võiduga. Hollandlane edestas finišijoonel Colombia ratturit Fernando Gaviriat (Movistar Team) ja iirlast Sam Bennetti (Bora-Hansgrohe). Lätlane Emils Liepins (Trek-Segafredo) pidi leppima neljanda kohaga. Taaramäe ületas finišijoone 65. positsioonil.

"Sellised etapid on nagu pesumasinas sõitmine – ühel hetkel oled grupi ees ja silmapilk hiljem juba grupi taga. Väga keeruline on siin ideaalset sprinti teha," ütles Groenewegen. "Eilsel etapil jäin ma liiga taha, aga teadsin, et vorm on võitmiseks olemas. Keskendusime täna väga palju ja pälvisimegi esikoha. Homme on veel üks võimalus, aga esmalt tähistame tänast."

Üldarvestuses suuri muutusi ei toimunud. Esikohal jätkab belglane Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), kellele järgnevad austraallane Luke Plapp (Ineos Grenadiers; +0.09) ja Pello Bilbao (Bahrain – Victorious; +0.13). Taaramäe hoiab 20. positsiooni. Laupäeval on kavas 166-kilomeetrine sile etapp ning pühapäeval 153-kilomeetrine ligi 11-kilomeetrise lõputõusuga etapp.

Rwandas jätkuva velotuuri (UCI 2.1) kuuendal etapil teenisid kaksikvõidu Q36,5 Pro Cycling Teami ratturid Matteo Badilatti (4:11.05) ja Walter Calzoni. 157-kilomeetrisel mägisel etapil edestas šveitslane itaallasest meeskonnakaaslast kümne sekundiga. Kolmanda koha teenis Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Kent Main (+0.12). Tartu2024 Cycling Teami ratturitest sai lätlane Alekss Krasts 62. (+19.59), Markus Pajur 63. (+19.59) ja Siim Kiskonen 65. koha (+38.11).

"Tänasel etapil oli kohe alguses kaks väga rasket tõusu. Teadsin, et kui need ära kannatan, on edasi lihtsam. Esimene tõus pandi valusa tempoga, aga sain laskumisel järele ning peale seda ei toimunud enam suurt midagi kuni eelviimase tõusuni," rääkis Pajur etapi järel. "Sinna jõudes oli suures plaanis mu päev tehtud – kokkuvõtte peale sõitjad hakkasid lammutama ja ma sain natuke rahulikumas tempos lõpuni tulla. Viimased kaks päeva tulevad rasked, sest ees ootab palju tõusu ja etapid lõppevad mäefinišiga. Praegu on tunne hea ja loodan, et see jätkub nii."

Kokkuvõttes jätkab liidrina belglane William Junior Lecerf (Soudal – Quick-Step Devo Team). Ukrainlane Anatolii Budyak (Terengganu Polygon Cycling Team) jääb temast kahe ja itaallane Calzoni seitsme sekundi kaugusele. Krasts on üldarvestuses 46. (+50.50), Pajur 57. (+1:22.48) ja Kiskonen 64. positsioonil (+1:57.15).

Laupäeval sõidetakse velotuuril 115,8 kilomeetrit. Trassile jääb kuus kategooriaga tõusu.