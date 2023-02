Eesti U-19 koondis jäi tasavägises mängus Ungarile napilt alla

Avapoolajal läksid vastased esmalt kiirest üleminekust sündinud väravast juhtima, kuid Daniel Luts viigistas Eesti poolelt seejärel penaltist mänguskoori. Teisel poolajal lõid ungarlased võiduvärava standardolukorrast, vahendab Jalgpall.ee.

"Esimene poolaeg oli võrdne, tugev ja heal tasemel mäng. Positiivne oli see, et me ei lasknud end kaotusseisu jäämisest häirida ja mängisime oma mängu edasi," sõnas koondise peatreener Alo Bärengrub. "Tegelikult oleksime pidanud lausa kaks penaltit teenima – Karel Mustmaa tekitas vasakul äärel vastastele päris palju probleeme ning ühe penalti vilistas kohtunik ära, teist enam mitte."

Hispaanlasest kohtunikebrigaad lubas väga jõulist mängu, mis läks Bärengrubi sõnul kohati suisa pisut käest ära. Selle tulemusel sai hüppeliigesevigastuse ründaja Egert Õunapuu, kes viidi igaks juhuks haiglasse kontrolli – tema tervislik seis selgub lähiajal, koondis loodab kuu enne tähtsat turniiri muidugi meeskonna ühe ohtlikuma mängija kiiret paranemist. Füüsilises mängus sai pisut kannatada ka Gregor Lehtmets.

Kuigi teisel poolajal oli Eesti tagaajaja rollis, oli Bärengrub mängule tagasi vaadates omade esituse suhtes positiivne. "Olime selles mängus kindlasti rohkem võimalusi tekitav meeskond. Olime täna tublimad ja suutsime vastasele palju peavalu valmistada. Korralik tipptasemel mäng – etteheiteid kellelegi ei ole," sõnas Bärengrub.

Eliitring Iirimaal ootab koondist kuu aja pärast. "Ütlen enesekindlalt, et oleme turniiriks valmis. Oleme saanud Slovakkia ja Ungariga enne seda väga head mängud ja minu hinnangul need tulemused praegu olulised ei ole. Võiks naljaga pooleks öelda, et ajastame vormi, nagu eelmise ringi eel," muigas Bärengrub. "Laager läks asja ette, seltskond on korralik ja konkurents hea. Asjad on liikunud õiges suunas ja usun, et poisid on seda ka ise tunnetanud. Kõik on meie kätes – oleme valmis! Loodame Egertile ja Gregorile kiiret paranemist."

Eliitringi tagas Eesti koha septembrikuus, kui EM-valikturniiril näidati suurepärast minekut ning alistati Itaalia ja Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslased. Loosi tahtel läheb Eesti otsustaval turniiril märtsikuus vastamisi Iirimaa, Kreeka ja Slovakkiaga, kusjuures viimasega kohtuti novembris kahel korral ka kodustel maavõistlustel. Juulikuus Maltal toimuvale EM-finaalturniirile pääsevad sliitringi seitsme alagrupi võitjad, kellega liitub võõrustajariigi koondis.