TÄNA OTSE | Kes tuleb maailmameistriks meeste suusavahetusega sõidus?

Stardinimekirjas on 66 meest, eestlasi läheb rajale kaks – Alvar Johannes Alevi stardinumber on 42 ja Kaarel Kasper Kõrgel 54.

Selle distantsi valitsev olümpiavõitja ja maailmameister on Aleksandr Bolšunov, kuid tänavusel MM-il venelased võistelda ei saa. Mullusel Pekingi olümpial võttis Venemaa kaksikvõidu, pronksi teenis soomlane Iivo Niskanen, kes on stardis ka Planicas. Eelmisel MM-il kaks aastat tagasi võitis hõbeda norralane Simen Hegstad Krüger ja pronksi tema koondisekaaslane Hans Christer Holund. Neist Krüger on ka Planicas stardis.

MK-sarja üldliider on norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes alustas MM-i kullavõiduga sprindis. Distantsisõitude arvestuses on sel hooajal aga seni parim olnud tema koondisekaaslane Paal Golberg.