TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valiksarjas Sloveeniat

Eestil on valiksarja viimaseks aknaks puudu mitu olulist mängijat: erinevatel põhjustel ei saa koondist aidata Siim-Sander Vene, Rauno Nurger, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar, Sander Raieste, Kerr Kriisa ja Henri Veesaar. See tähendab, et koondis mängib Sloveenia ja Rootsi vastu ilma naturaalse tsentrita.

"See ei ole esimest korda. Taavi Jurkatamm, Mihkel Kirves, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier ja Kregor Hermet - [positsioonid] neli ja viis mängivad meie süsteemis suhteliselt sarnaselt," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala sel nädalal ERR-ile.

Sarnaselt Eestile kuulub reedese vastase Sloveenia koosseisu ainult kaks viimasel EM-finaalturniiril mänginud meest, nimekamateks palluriteks on Kristian Kullamäe endine klubikaaslane Burgosest Aleksej Nikolic, kes tänasel päeval mängib Itaalia kõrgliigas; samuti Madridi Reali noortesüsteemist tulnud Urban Klavzar ja Maik-Kalev Kotsari endises koduklubis Hamburg Towersis mängiv Žiga Samar.

Kaks vooru enne valiksarja lõppu on Sloveenia juba koha MM-finaalturniiril taganud, Eestil edasipääsulootusi pole.