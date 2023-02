Rehemaa: Kilbil olid tema jaoks kõige ebasobivamad tingimused

"Keegi otseselt luuavart ei paugutanud, aga ma julgen öelda, et lati alt läbi jooksjaid ka ei olnud," sõnas ta intervjuus ERR-ile.

"Ma olen Marko üle uhke, et Markole kõige ebasobivamad tingimused üldse, mis saavad olla - pigistas endast maksimumi välja. Olen näinud Markot viimase aasta ja kuu jooksul - tal on kindlasti parem vorm kui protokollis kajastub. Aga 25. koht maailmameistrivõistlustelt, häbeneda pole midagi."

"Samamoodi Martin Himma - temal oli 41. koht, me ei saa öelda, et see oleks suur ebaõnnestumine olnud. Loomulikult loodame rohkem, aga Martinil ja teistel poistel on võistlusi veel ees," jätkas Rehemaa.

"Tüdrukutest samamoodi, õed Kaasikud - ma ei ütleks, et seal oli lati alt läbijooksmist. Ma arvan, et nad tegid oma ära."