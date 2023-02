Eesti ja Leedu maavõistlus paneb paika Balti liiga põhiturniiri lõppjärjestuse

Võitlus kohtade pärast tuleb pingeline, kuna veerandfinaalideks tahavad kõik soodsamaid vastaseid ning edasine süsteem näeb ette, et ühe alagrupi neljas kohtub teise rühma võitjaga, teine kohtub kolmandaga jne.

HC Tallinn ja SK Tapa sõidavad Leedu turneele

Kaks Eesti tiimi lähevad leedukatele külla väga erinevatelt positsioonidelt, kui HC Tallinnal enam midagi kaalul ei ole, kuid SK Tapal seisavad ees väga tähtsad kohtumised. Hetkel B-alagrupis kolmandal kohal paiknevatel läänevirulastel on veel võimalus tõusta teiseks ning samas ka langeda neljandaks. Eeldusel, et tabelis vaid kahe punkti peal olev HC Amber laupäeval alistatakse, kuna neid eelmises matšis 13 väravaga võideti, jääb kõik kaalukausile pühapäevaks, kui minnakse vastamisi VHC Sviesaga, kellega kodus viigistati. HC Tallinn alistus mõlemale tuleva nädalavahetuse vastasele kodusaalis napilt.

"Oleme selg vastu seina. Peame ennast korralikult kokku võtma ning vastased alistama. Kui saame kogu oma koosseisu kohale, siis oleme võimelised kõiki võitma. Kahjuks on meil aga osad pallurid hõivatud töökohustustega ning teisi häirivad veel pisivigastused ning alagrupis parema koha saamine on selle tõttu mõne võrra raskendatud. Aga ega lõpuks tuleb mängudest lihtsalt minna maksimumi võtma, saavutada grupis võimalikult hea koht ning ega vastaseid valima ei ole mõtet hakata. See ei anna kunagi positiivset tulemust," vaatas nädalavahetusele ette SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Viljandi ja Mistra võõrustavad leedukaid

Kui Viljandi on sisuliselt A-alagrupi esikoha kindlustanud ning sellega endale veerandfinaalideks parima paigutuse taganud, siis Mistra jaoks on veel kaalul palju. Hetkel tabelis teisel kohal paiknevad eestlased võitlevad Dragunasega positsiooni pärast. Kuna esimene kohtumine võõrsil selle vastase vastu võideti, siis võidakse omale play-off'ideks teine paigutus tagada juba laupäeval. Oma pühapäevase vastase alistasid harjumaalased eelnevas matšis seitsme väravaga. Viljandi HC võitis Granitast eelnevas mängus kahe ning Dragunast üheksa tabamusega.

"Kuna alagrupis esikoha kaotamine on meie jaoks vaid väike võimalus paberil, siis seame endale selleks nädalavahetuseks teised eesmärgid. Me ei ole viimastes mängudes liiga kindlat minekut näidanud ning parandamisruumi on veel kõvasti. Ehk ongi hea, et nendes matšides ei ole meil liigselt pingeid peal ning see annab mõnele mehele võimaluse mängukindlust koguda," rääkis Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Ega meil lõpuks suurt vahet ei ole, kellega me veerandfinaalides kokku läheme, kui tahame Balti liigat võita, peame niikuinii kõigist paremad olema. Aga loomulikult tahame siiski kodupubliku ees oma parima anda ning põhiturniiri teise kohaga lõpetada," lisas Mistra juhendaja Jüri Lepp.