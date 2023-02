Saalijalgpallis tõusis tabeli tippu FC Cosmos

Kolmapäeva õhtul Kiilis peetud 11. vooru järelemängitud kohtumine oli tasavägisem, kui lõpunumbrid kajastavad.

Esimese poolaja ainsa värava lõi ukrainlane Vitali Katerynin juba kolmandal minutil. Teise poolaja alguses Edvin Stüf viigistas. Seitse minutit enne kohtumise lõppu viis FC Cosmose taas juhtima leegionär, seekord oli täpne venetsueelalane Joan Romero.

Kohtumise lõpuminutitel võttis Viimsi kasutusele "lendava väravavahi" ehk tõi väravavahi asemel platsile viienda väljakumängija. FC Cosmose mängija Mark Ivanov kasutas olukorra kahel korral ära ja vormistas lõppseisuks 4:1.

Avaringis olid tiitlikaitsja FC Cosmose võidunumbrid olnud 5:0.

Kaks vooru enne meistrivõistluste lõppu tõusis tabeli tippu FC Cosmos, kel 16 mänguga on koos 43 punkti. FC Smsraha on teisel kohal 42 punktiga. Kolmandal kohal oleval Sillamäe FC NPM Silmetil on ühe vähempeetud mängu juures 35 punkti.

Eelviimane, 17. voor peetakse 25. veebruaril ja meeskonnad on vastamisi järgmistes paarides: FC Jõgeva Wolves - Tallinna FC Cosmos, Aruküla Radius - Rummu Dünamo, Sillamäe FC NPM Silmet - Viimsi FC Smsraha, Jõhvi FC Phoenix - Tartu Ravens Futsal, Narva United FC - JK Kohila.

Märtsikuu esimesel nädalavahetusel peetakse meistriliigas kaks edasilükatud kohtumist ning saalikoondis on samal ajal Marokos, kus kohtutakse kahel korral kohaliku koondise ja korra Iraagiga.

Meistriliiga põhiturniir lõpeb 12. märtsil. 18.-19. märtsil on Sillamäel kavas karikavõistluste finaalneliku mängud. Seejärel algab meistriliiga play-off, kuhu pääseb kaheksa põhiturniiri edukamat meeskonda.