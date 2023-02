TÄNA OTSE | Suusaalade MM algab murdmaasuusatamise sprindiga

Põhja suusaalade maailmameistrivõistlusi on peetud varsti juba sada aastat ja esmakordselt jõuavad need nüüd Sloveenia pinnale. Planica võõrustab MM-i 22. veebruarist kuni 5. märtsini ning esimesed medalid jagatakse murdmaasuusatamise klassikasprindis. Otseülekanne kvalifikatsioonidest algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.45. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Taavi Lehemaa, kohapealt vahendab intervjuusid Johannes Vedru.

Esimesena sõidetakse naiste sprindi kvalifikatsioon, kus stardinimekirjas on täpselt sada naist, edasipääsemiseks tuleb jõuda 30 parema sekka. Eestlannasid on stardis kolm: Aveli Uustalu, Kaidy Kaasiku ja Keidy Kaasiku.

"Sprindirada on siin väga tehniline ja kiire, kurvid tuleb hästi sõita, laskumised on väga olulised," iseloomustas Kaidy Kaasiku Planica sprindirada.

Kaks aastat tagasi Oberstdorfis tuli maailmameistriks rootslanna Jonna Sundling norralanna Maiken Caspersen Falla ja sloveenlanna Anamarija Lampici ees. Neist Sundling on ka Planicas stardis, Falla aga on karjääri lõpetanud ja Lampic võistleb sellest hooajast hoopis laskesuusatamises.

Sundling on ka valitsev olümpiavõitja, Pekingis võitis ta kulla enda koondisekaaslase Maja Dahlqvisti ja ameeriklanna Jessie Digginsi ees. Käimasoleva MK-sarja üldliider on Norralanna Tiril Udnes Weng, sprindiarvestuses juhib Dahlqvist.

Meeste kvalifikatsioonis on koguni 139 meest, kes püüavad kohta 30 parema seas. Eestlasi läheb rajale neli: Marko Kilp, Martin Himma, Karl Sebastian Dremljuga ja Kaarel Kasper Kõrge.

"Kui seal hommikul võistelda, on tegu suhteliselt kiire ja tehnilise rajaga, aga kui pärastlõunal läheb lumi vesiseks, on ikkagi tõusudel võimalik vahesid päris kiiresti teha," iseloomustas Kilp Planica sprindirada. "Arvan, et kaks meest kindlasti finaalides sõitmas," lisas ta ennustuse Eesti koondise kohta.

Eelmisel MM-il võttis Norra kolmikvõidu, kui maailmameistriks tuli Johannes Hösflot Kläbo ning talle järgnesid Erik Valnes ja Haavard Solaas Taugböl. Kläbo on ka valitsev olümpiavõitja, Pekingis järgnesid talle itaallane Federico Pellegrino ja venelane Aleksandr Terentjev. Lisaks on Kläbo käimasoleva MK-sarja üldliider ja on esikohal ka sprindiarvestuses, sel hooajal on ta võitnud MK-sarjas kuus sprindivõistlust.