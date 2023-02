Narva Trans täiendas koosseisu brasiillasest kaitsjaga

22-aastase jalgpalluri jaoks on tegemist esimese välislepinguga: varasemalt on Kauan esindanud Piracicaba ja Corinthiansi U20 võistkonda ning Marilia ja Anapolis GO esindustiimi. Siiani pole pallur aga üle ühe hooaja samas klubis veeta suutnud ning Serie D-s pallinud Anapolist õnnestus Kauanil aidata vaid kaks kuud, kirjutab Soccernet.ee.

Taliturniiril kolmes kohtumises - Elva, Flora ja Kalevi vastu - algkoosseisu kuulunud pallur hakkab Transis kandma särki numbriga neli. Lisaks brasiillasele on piirilinlastega sel talvel liitunud Igor Karpenko, Tristan Koskor, Aleksandr Kraizmer, Alex Markovic, Aleksandr Nikolajev, Daniil Tarassenkov ja Harlin Jose Suarez Torres.

"Tore riik ja tore linn. Brasiilias ma lund ei näe ehk praegu on minu jaoks kõik väga ilus. Muidugi on külm, kuid see pole nii suur probleem. Brasiilias on just vastupidi: alati on liiga palav, et jalgpalli mängida. Sain aru, et mulle meeldibki rohkem külmaga mängida," rääkis kaitsja Transi kodulehele.