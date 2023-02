Rubio teenis oma sünnipäeval karjääri esimese profivõidu, Taaramäe 17.

Oma 25. sünnipäeval võidutsenud Colombia rattur Rubio edestas valitsevat maailmameistrit Evenepoeli 14 sekundiga. Kolmanda koha teenis inglane Adam Yates (UAE Team Emirates; +0.15). Esimesel mäe otsas lõppenud etapil tuli peagrupis üle finišijoone ka Rein Taaramäe (+0.15).

Rubio võttis rünnaku ette 19-kilomeetrisel lõputõusul ning tema võitu andis suure panuse tiimikaaslane Alberto Torres. Ühtlasi oli tegemist Colombia ratturi esimese profivõiduga. Evenepoel ründas enne finišit ning sai lisaks preemiasekunditele veel ühe sekundi edumaad, mis kergitas ta üldarvestuses uueks liidriks. Lucas Plapp (Ineos Grenadiers) kaotab talle seitsme ja Pello Bilbao (Bahrain Victorious) 11 sekundiga. Taaramäe kerkis kokkuvõttes 20. positsioonile, jäädes liidrist maha ühe minuti ja 25 sekundiga. Neljapäeval on velotuuril kavas sile, 174-kilomeetrine etapp finišiga Dubais.

Rwanda velotuuri (UCI 2.1) neljas etapp (138,5 km), mille trassile jäi kolm esimese kategooria tõusu, sõideti äärmiselt aktiivselt ning jooksikute seast krooniti võitjaks prantslane Thomas Bonnet (TotalEnergies; 3:19.23), kes edestas finišis britti Mark Stewartit (Bolton Equities Black Spoke; +0.05) ja kaasmaalasest klubikaaslast Matteo Vercherit (+0.07). 31 sekundit hiljem finišeerinud peagrupist oli kiireim juba kaks etapivõitu pälvinud britt Ethan Vernon (Soudal – Quick-Step Devo Team). Tartu2024 Cycling Teami ratturitest sai Markus Pajur (+0.31) 19., lätlane Alekss Krasts (+3.37) 50., Siim Kiskonen (+16.46) 80. ja soomlane Markus Knaapi (+22.00) 81. koha.

"Enesetunne oli parem kui eelmistel päevadel. Etapp hakkas kohe stardist tõusma ja toimus palju rünnakuid, et eest ära saada," kirjeldas Pajur. "Ühel hetkel lasti mõned sõitjad minema ning liidri meeskond hakkas vahet kontrollima. Tempo polnud väga kõrge, aga seda viimase pika tõusuni, kus poole peal hakati vajutama. Teadsin, et pean ära kannatama, kui tahan esimestega lõpuni jõuda. Andsin endast seal tõusul kõik ja napilt saingi peagrupis üle mäe. Peale seda olid veel mõned paarikilomeetrised tõusud, kus anti samuti täiega minna, sest jooksikud olid ikka veel ees. Kannatasin ka need tõusud ära, aga lõputõus jäi mulle seekord liiga raskeks, mistõttu sprintida enam ei jaksanud."

Etapivõiduga kerkis Bonnet velotuuri uueks liidriks. Eritrea rattur Henok Mulubrhan (Green Project-Bardini CSF-Faizane) ja belglane William Junior Lecerf (Soudal – Quick Step Devo Team) kaotavad talle 20 sekundiga. Krasts (+13.55) on kokkuvõttes 46., Pajur (+18.38) 56., Kiskonen (+34.53) 72. ja Knaapi (+56.50) 80. positsioonil. Viiendal etapil sõidavad ratturid 195,5 kilomeetrit Rusizi linnast Rubavusse. Trassile jääb kolm esimese ja kolm teise kategooria tõusu.