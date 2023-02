Küprosel mänginud Koskor naaseb Premium liigasse

27-aastane Tartu Tammeka kasvandik on lisaks Tammekale kuulunud ka Paide Linnameeskonna ja FC Flora ridadesse. Premium liigas on Koskor 196 mänguga löönud 66 väravat. Transis hakkab ta kandma särki numbriga 9.

"Esmamulje on väga hea. Treenerid, mängijad ja kõik klubi töötajad võtsid mind väga soojalt vastu, kõik oli väga positiivne. Mulle on väga tähtis võimalikult palju mänguaega saada, et taastada enesekindlust ja töötada päevast päeva," rääkis Koskor Transi kodulehele. "Olen uue hooaja suhtes väga optimistlik. Eesmärgiks on eelmise hooajaga võrreldes lõppkohta parandada ja karikavõistlusel võimalikult kaugele jõuda."

Koskori sõnul sai Küprose klubi juurest lahkumisel määravaks treenerivahetus. "Treener, kes mind klubisse tõi, lasti pärast kolme mängu lahti. Uus treener ei leidnud mulle sobilikku kohta. Meeskond hakkas n-ö puhta ründajata mängima, nii et ma ei sobinud sinna. Lõpuks mängisin Küprosel ainult 350 minutit."

Trans alustab Premium liiga uut hooaega 5. märtsil, kui koduväljakul võõrustatakse Paide Linnameeskonda.