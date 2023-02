Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Lätis

Hooaja teise etapina sõidetakse Rally Alūksne, mis oleks algselt pidanud toimuma juba kuu aega tagasi, kuid kehvade lumeolude tõttu olid korraldajad toona sunnitud võistluse edasi lükkama. Koduste meistrivõistluste hooaja teisele talverallile registreerus Eesti meistrivõistluste arvestuses 58 võistluspaari. Koos Läti meistrivõistluste erinevates klassides osalejatega stardib 11. Rally Alūksnele kokku 97 võistluspaari.

Võistluse stardirivi avavad möödunud aastased Eesti absoluutarvestuse ja EMV2 klassi meistrid Gregor Jeets/Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Eestlaste järel saavad stardi kodupubliku lemmikud Mārtinš Sesks/Renars Francis, kelle võistlusautoks on Škoda Fabia R4. Eestlastest toovad veel Lätis starti R5 auto Kaspar Kasari/Rainis Raidma, kellele on see teiseks stardiks nende uue Škoda Fabia R5 võistlusautoga. Viiendana saavad Alūksnes rajale kaks nädalat tagasi Läti meistrivõistluste avaetapi ehk Sarma ralli võitnud Timmu Kõrge/Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X). Rally Alūksne stardirivist ei puudu ka võistluse kolmekordne võitja Janis Vorobjovs (Mitsubishi Lancer Evo VIII), kelle kõrval sel korral istumas Ivars Grošus. Eestlased ei ole veel Alūksne ralli ajaloos üldvõiduni jõudnud.

EMV3 klassis on sarnaselt Otepää talveralliga ainsa Eesti võistluspaarina startimas Janno Pagar/Mikk-Sander Laubert (Ford Fiesta Rally3). Eestlastele on Läti teedele konkurentsi pakkuda tulnud võistlejad Poolast. EMV4 klassis on võistluspaare kokku 10 ja nende hulgas ka meistrivõistluste liidrid Jaspar Vaher/Evelin Mitendorf (Ford Fiesta Rally4).

EMV5 ja EMV6 klassides stardib võrdselt 15 võistluspaari, kelle hulgas ka mõlema klassi liidrid - Emils Blums/Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja Taavi Niinemets/Esko Allika (BMW M3).

Kaherattaveoliste EMV7 ja EMV8 arvestuses on mõlemas arvestuses registreerunud kuus võistluspaari ja klassivõidu eest on taas heitlemas ka klasside liidrid - Robert Kikkatalo/Robin Mark (Honda Civic Type-R) ja Oskar Männamets/Holger Enok (Citroën C2 R2 MAX).

Rally Alūksne avakatsele stardivad Jeets/Taniel reede õhtul kell 18.40. Kokku sõidetakse kahe võistluspäevaga kümme kiiruskatset ja läbitakse 93,84 katsekilomeetrit. Ralli võitjad selguvad laupäeva õhtuks.

Rally Alūksne tulemusi saab jälgida siit.