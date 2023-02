MM-il medalitega pärjatud prantslane kuulutas hooaja lõppenuks

"Paak on tühi. Pean kurbusega teatama, et ma ei osale kolmel viimasel MK-etapil. Viimased aastad ja kuud on olnud väga intensiivsed, ilma tõelise võimaluseta astuda tagasi ja kuulata enda keha," kirjutas Jacquelin Instagramis.

Jacquelin võitis Oberhofis toimunud MM-il kuldmedali meeste teatesõidus ja pronksmedali segateatesõidus. MK-sarjas pääses prantslane kahel korral pjedestaalile nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.

MK-sarja kolm viimast etappi sõidetakse Tšehhis (2.-5. märts), Rootsis (9.-12. märts) ja Norras (16.-19. märts).