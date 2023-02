Laupäeval toimub 25. Tallinna suusamaraton

"Lumega meil õnneks muret ei ole. Lisaks rõõmustavad praegused miinuskraadid ka meie rajameistreid, seega ootame kõiki suusasõpru sel laupäeval 25. Tallinna maratonile," lausus Tallinna suusamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher.

Kõrvemaal toimuvad nii 38 km põhidistants, kus läbitakse kaks 19 km ringi, kui ka 19 km lühidistants. 25. Tallinna suusamaratoni kõik stardid ja finišid toimuvad Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

Hetkel on Estoloppeti sarja liider Andres Juursalu 2987 punktiga, talle järgnevad Kalev Ermits 2978 punktiga ja Hans Teearu 2964 punktiga. Naiste arvestuses on sarja liider Merilin Jürisaar 2943 punktiga, keda on oodata ka laupäeval suusamaratoni starti. Teist kohta hoiab Eva-Maria Saar 2695 punktiga ja kolmandat Sille Rell 2667 punktiga.

Merilin Jürisaare sõnul läheb ta laupäevasele maratonile vastu igati heade emotsioonidega. "Ikka on meeldiv liidripositsiooni hoida, aga kunagi ei tea, mida võistluspäev tuua võib. Loodan ikka parimat – et suusad ja enesetunne oleks hea ning siis saab taas tubli sõidu tehtud," sõnas Jürisaar, kelle sõnul on suur osa tema suusahooaja kilomeetreid tulnud just selle 19-kilomeetriselt Kõrvemaa rajalt.

"Kõrvemaal on rajaolud head, värsket lund on viimaste päevadega rohkelt juurde tulnud, mistõttu on rajameistril käed-jalad tööd täis. Sealsed rajad pakuvad kõigile maagilist elamust, kuna maraton toimub ju Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal ehk keset imelist loodust," kutsus Jürisaar kõiki suusapeost osa võtma.

Vaheri sõnul saab maratonile soodushinnaga registreerida kuni kolmapäeva õhtuni. Samuti saab registreeruda kohapeal võistluspäeval.

38 km pikkusele põhidistantsile antakse start kell 11.00 ja 19 km distantsile kell 11.15. Lastesõidud algavad kell 11.20.