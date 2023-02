Atlanta Hawks andis peatreenerile hundipassi

McMillan liitus Atlanta treeneritepingiga 2020/21 hooajal, kui temast sai meeskonna abitreener. McMillan edutati hooaja keskel peatreeneriks ja ta tüüris Atlanta idakonverentsi finaali, kus nad jäid alla hilisemale tiitlivõitjale Milwaukee Bucksile. Eelmisel hooajal piirdus Atlanta play-off'i esimese ringiga.

Viimasest kuuest mängust neli kaotanud Atlanta on tänavu võitnud 29 ja kaotanud 30 kohtumist, mis annab idakonverentsis kaheksanda koha. Meeskonna ajutiseks peatreeneriks nimetati abitreener Joe Prunty.

ESPN-i korvpalliajakirjaniku Adrian Wojnarowski sõnul alustab Atlanta uue treeneri otsinguid koheselt ja nimekirja tipus on endine Utah Jazzi loots Quin Snyder.

