Eliitringiks valmistuv U-19 jalgpallikoondis mängis Ungariga viiki

Avapoolaeg kujunes väga tasavägiseks: mõlemad meeskonnad olid kaitses oma ülesannete kõrgusel, kuid vastase väravavõrgule liialt ohtu ei kujutatud. "Nagu ootasime, oli esimene veerandtund korralik lahing ja kui see laine vaibus, hakkasid asjad väljakul rohkem paika loksuma. Eks alguses oli veidi esimese mängu ärevust, aga suutsime kenasti kohaneda. Ungari mängis veidi teistsuguse formatsiooniga, kui me eeldasime: ka nemad on meid hinnanud ja vaadanud ning kindlasti ei tuldud mütsiga lööma," rääkis koondise peatreener Alo Bärengrub, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja ohtlikuima momendi lõid ungarlased, ent Eesti väravasuud kaitsnud Ott Nõmme sooritus hoidis mänguseisu viigis. Kui esimene poolaeg läks suuresti mänguga kohanemisele, siis teiseks poolajaks tuli Eesti koondis väljakule uute ideedega ning kolmveerandtunni jooksul oldi mängu domineerivamaks pooleks.

"Tõime mängu juurde nüansse, mida oleme teatud mängijatega ka varem katsetanud, ning tegime mõned vahetused. See oli hea lüke: saime rohkem palliga mängida, rünnakuid ehitada ja suutsime vastasele pakkuda mõtteainet, kuidas meie vastu edasi mängida. Umbes 65. minuti paiku tegime mitmeid vahetusi ründes ja keskväljal, et näha, kuidas nemad toimetavad ning teravust tuli sellega kindlasti juurde," selgitas Bärengrub.

Bärengrubi sõnul on 0:0 viik aus tulemus. "Eliitringi meeskondade puhul on selgelt näha, et kõik pannakse mängu: oma klassikalise stiili asemel mängitakse kaitsest lähtuvalt, ka Ungari oli meie vastu kaitses viiese liiniga. Ungari oli oma kodutöö väga hästi ära teinud ja ka Iirimaa käis meid vaatamas. Oleme kõigile arvestatavaks vastaseks," võttis Bärengrub mängu kokku.

U-19 koondis kohtub Ungariga taas juba neljapäeval, 23. veebruaril kell 16.00. "Olen ka poistele mõista andnud, et me peame laiendama oma mängulist ampluaad, olema valmis mänguga kohanema ja olema võimelised mindagi veel lisaks tekitama, et vastastele peavalu valmistada. Olen väga rahul, et mul on erineva profiiliga mängijaid, kes ka koduklubides teatud mängulisi asju proovivad," sõnas Bärengrub.

Treeninglaagri ja maavõistlustega valmistub U-19 koondis märtsis toimuvaks Eliitringiks. Sinna tagati koht septembrikuus, kui EM-valikturniiril näidati suurepärast minekut ning alistati Itaalia ja Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslased. Loosi tahtel läheb Eesti otsustaval turniiril märtsikuus vastamisi Iirimaa, Kreeka ja Slovakkiaga, kusjuures viimasega kohtuti novembris kahel korral ka kodustel maavõistlustel. Juulikuus Maltal toimuvale EM-finaalturniirile pääsevad Eliitringi seitsme alagrupi võitjad, kellega liitub võõrustajariigi koondis.

Noormeeste U-19 koondise koosseis:

Väravavahid

Ott Nõmm (23.10.2004) - Pärnu JK Vaprus 5/0

Daniil Pareiko (11.03.2005) - S.P.A.L. (ITA) 0/0

Kaitsjad

Robin Kane (29.05.2004) - Lazio (ITA) 11/0

Hugo Palutaja (02.04.2004) - JK Tallinna Kalev 9/0

Samuel Merilai (25.11.2004) - FC Nõmme United 7/0

Rico Ernits (31.01.2004) - FC Nõmme United 6/0

Oliver Niit (03.06.2004) - Paide Linnameeskond 3/0

Oliver-Aleksander Otti (14.05.2004) - Tallinna FC Flora 3/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) - Tallinna FC Flora 2/0

Kristofer Käit (04.04.2005) - Rio Ave FC (POR) 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Gregor Lehtmets (15.01.2004) - Viimsi JK 13/1

Artur Sakarias (22.07.2004) - Tallinna FCI Levadia 9/0

Aleksander Švedovski (26.11.2004) - FC Nõmme United 9/0

Mihhail Orlov (15.06.2004) - Ida-Virumaa FC Alliance 8/3

Egert Õunapuu (30.04.2005) - FC Nõmme United 6/2

Ramol Sillamaa (17.10.2004) - JK Tallinna Kalev 6/0

Daniel Luts (25.01.2004) - Tallinna FCI Levadia 5/1

Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 2/0

Ramon Smirnov (25.08.2004) - JK Tallinna Kalev 2/0

Karel Mustmaa (08.08.2005) - S.L Benfica (POR) 0/0

Peatreener: Alo Bärengrub

Abitreener: Siim Valtna

Väravavahtide treener: Rait Oja

Kehalise ettevalmistuse treener: Tarmo Tikk

Füsioterapeut: Priit Ailt

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Freddy Karpov