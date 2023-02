Liverpooli õhtu kujunes ilusast algusest hoolimata üpris nukraks

Eelmise hooaja finalistide duell algas Liverpooli jaoks suurepäraselt, sest Darwin Nunezi (4. minutil) ja Mohamed Salahi tabamused viisid nad kiirelt 2:0 juhtima. Vinicius Juniori 21. ja 36. minuti väravad tõid aga poolajaks tabloole 2:2 viigiseisu.

Teine poolaeg algas Liverpooli jaoks kohutavalt, sest Eder Militao (47.) ja Karim Benzema (55.) viisid omakorda Reali kahe väravaga peale. Benzema lõi 67. minutil ka oma teise värava ja kindlustas Realile 5:2 võidu.

Benzema väravad tähendasid, et prantslane on skoorinud Meistrite liigas nüüd 18 hooajal. Sama on suutnud üksnes Lionel Messi ehk kahekesi jagavad nad ka vastava arvestuse rekordit.

Liverpool lasi viimati endale eurosarjas viis väravat lüüa 1966. aastal, kui võõrsil kaotati Amsterdami Ajaxile 1:5. Kodused Anfieldi tribüünid nägid sellist asja aga esmakordselt.

Teises mängus oli Itaalia kõrgliiga liiderklubi Napoli võõrsil üle Frankfurdi Eintrachtist. Hvitša Kvaratshelia eksis küll 36. minutil penaltil, aga Victor Osimhen viis neli minutit hiljem Napoli juhtima. Teise värava lõi 65. minutil Kvaratshelia söödust Giovanni Di Lorenzo.

Mõni minut varem oli Eintracht jäänud kümnekesi, kuna Randal Kolo Muani teenis vastase jalale astumise eest punase kaardi.

Kolmapäeval lähevad vastamisi Milano Inter - FC Porto ja RB Leipzig - Manchester City.