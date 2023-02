Kalevi spordihallis nähti äsjase MM-finaali kordust

Esmakordselt Eestis toimunud 9-palli Euroopa karikaetapi finaal pakkus piljardifännidele kõrgeklassilise elamuse. 200 mängija seast jõudsid finaali mehed, kes kaks nädalat varem olid Poolas omavahelise duelli käigus välja selgitanud maailmameistri.

Kui MM-i finaali võitis hispaanlane Francisco Sanchez Ruiz, siis nüüd jäi peale Saksamaal elav Mohammad Soufi, kes esindab Süüriat. Suurema võidunäljaga Tallinna saabunud Soufi pääses 4:4 viigi järel 6:4 ette ja teenis 9:6 lõppskooriga karjääri esimese turniirivõidu Euroopa karikasarjas.

"Suurepärane. Olen väga õnnelik võidu üle. Enne turniiri tundsin, et olen valmis andma endast parima - et ma pean võitma selle turniiri. Mul on nüüd nii palju fänne ja tahan anda endast parima," sõnas Soufi ERR-ile.

Mõlemad finalistid hakkasid piljardiga tegelema lapsepõlves isa eeskujul ja armastavad kiiret mängu. Kalevi Spordihallis peetud finaal pani mehed korralikult närveerima ja higistama.

Valitseva maailmameisteri Francisco Sanchez Ruizi kuulid keerlesid lõpus paaril korral napilt august välja ja hispaanlane nentis, et vastane mängis täpsemalt. MM-iga võrreldes oli Sanchez Ruizi sõnul Tallinnas nii stressi kui ka publikut vähem.

"Kui aus olla, siis on pinge erinev ja ka publik. Finaal on aga finaal ja sa lihtsalt pead hästi mängima, et seda võita. Seekord eksisin ma paaril löögil ja ta mängis väga hästi," kiitis hispaanlane vastast.

Võidu eest 6000 eurot teeninud Soufi naudib lähipäevil Euroopa karikasarjas tehtud läbilööki, Sanchez Ruiz lendas aga USA-sse 10-palli maailmameistrivõistlustele.