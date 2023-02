Pea pooled rootslased ei taha taliolümpia võõrustamist

Uuringufirma Novus küsis 9.-15. veebruaril enam kui tuhandelt Rootsi elanikult "Kas teie arvates peaks Rootsi organiseerima 2030. aasta taliolümpiamängud Rootsis?" ning 48 protsenti vastanutest ütles "ei", 37 protsenti "jah" ja 16 protsenti ei osanud vastust anda.

Seejuures nooremad on olümpiamängude idee osas vastuvõtlikumad - nimelt vanusegrupis 18-35 vastas "jah" 51 protsenti vastanutest. Kõige eakamas, 65-84-aastaste grupis oli aga 56 protsenti olümpiamängude võõrustamise vastaseid.

Rootsi olümpiakomitee asejuhi Hans von Uthmanni sõnul olid uuringu tulemused ootuspärased. "Tasuvusuuring algatati alles nädala eest ja me ei ole veel midagi esitlenud. Nii et kui inimestele esitatakse küsimus millegi kohta, mille kohta nad ei tea, mida see tähendab, siis on tulemus üsna normaalne," kommenteeris von Uthmann.

2030. aasta taliolümpiamängude võõrustajaks võib kandideerida Rootsi pealinn Stockholm, kes püüdis ka neli aastat varem toimunud mänge, mis läksid lõpuks Milanosse ja Cortina d'Ampezzosse. Tollase plaani kohaselt pidanuks võistlused toimuma pealinna kõrval erinevates talispordikeskustes nagu Falunis, Ares ja Östersundis.

Kahe nädala eest käivitas Rootsi olümpiakomitee mängude võõrustamise tasuvusuuringu, mille tulemusi plaanitakse esitleda 20. aprillil.

2030. aasta mängudest on huvitatud ka näiteks USA linn Salt Lake City ja Jaapani linn Sapporo. Mõlemad on ka varem taliolümpiat võõrustanud, vastavalt 2002. ja 1972. aastal. Rootsi pole varem taliolümpiat korraldanud, 1912. aastal toimusid Stockholmis suveolümpiamängud ja 1956. aastal Melbourne'i olümpia ratsutamisvõistlused.